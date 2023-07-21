21 июля, 15:40

Во Владикавказе пострадавшим от схода селя выплатили более 13 млн рублей

На сегодняшний день АМС Владикавказа выплатила материальную помощь 1 187 пострадавшим

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Владикавказа выплатили более 13 млн рублей пострадавшим от схода селя 18 июня. Об этом сообщил глава администрации местного самоуправления города Владислав Мильдзихов в своем телеграм-канале в пятницу.

"На сегодняшний день АМС г. Владикавказа выплатила материальную помощь 1 187 пострадавшим в результате схода селя на сумму 13 850 000 рублей. В обработке находится 450 обращений. Из резервного фонда главы АМС г. Владикавказа выплаты получили 22 человека на общую сумму 1 100 000 рублей", - говорится в сообщении.

По результатам первичного осмотра подтопленных территорий было зафиксировано в качестве пострадавших 395 домовладений.

Режим ЧС был введен во Владикавказе и в Пригородном районе Северной Осетии 18 июня. Там ливень спровоцировал сход селевого потока, который затопил дома и разрушил дорожные полотна. 

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Северный Кавказ
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