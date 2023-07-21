21 июля, 16:09

Пушилин раскритиковал работу администрации одного из тыловых городов ДНР

Врио главы ДНР возмутило состояние многоквартирных домов и отказ управляющих компаний выполнять свои обязанности

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Работа администрации города Снежное в Донецкой Народной Республике (ДНР) признана неудовлетворительной. Об этом в Telegram-канале в пятницу сообщил врио главы региона Денис Пушилин по итогам визита в город и общения с местным населением.

"По Снежному вывод однозначный: местная администрация работает плохо, на данный момент признаю ее работу неудовлетворительной", - написал Пушилин.

Врио главы региона возмутило отсутствие нормальной организации для оплаты жителями города коммунальных услуг, состояние многоквартирных домов и отказ управляющих компаний выполнять свои обязанности.

"Снежное - тыловой город, и здесь уж точно можно уделить больше внимания благоустройству. Тем более, что существенную помощь оказывает регион-шеф - Самарская область, ей как раз люди очень благодарны", - подчеркнул он.

Неудовлетворительную оценку Пушилин дал и отношению к семьям погибших бойцов в ходе специальной военной операции. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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