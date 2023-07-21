Жителям Харьковской области с гражданством РФ планируют компенсировать потерю жилья

Глава ВГА региона Виталий Ганчев сообщил, что механизм компенсации будет назван позднее

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области начала формировать реестр жителей региона с гражданством РФ, которым планируют компенсировать жилье, разрушенное в ходе действий ВС Украины. Вид и механизм получения компенсации будут названы позднее, сообщил ТАСС глава ВГА региона Виталий Ганчев.

"Сейчас ВГА Харьковской области на федеральном уровне Российской Федерации делает все для того, чтобы жители Харьковской области были обеспечены механизмами и средствами для компенсации утраченного жилья в результате вооруженной агрессии со стороны вооруженных формирований Украины. Наша задача сейчас сформировать реестр, то есть верифицировать всех лиц, которые подпадают под эту категорию", - сказал он.

Ганчев добавил, что правом на внесение в реестр обладают жители всей Харьковской области, имеющие российское гражданство.

Он пояснил, что механизм компенсации будет назван позднее.