В северных частях Италии сохранили повышенный уровень предупреждения из-за непогоды

Губернатор области Ломбардия Аттилио Фонтана сообщил, что будет просить правительство объявить режим ЧС в регионе

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Повышенный - оранжевый - уровень предупреждения в связи с непогодой сохраняется в нескольких зонах на севере Италии. Накануне в некоторых районах северных областей Ломбардия и Венето прошли грозы с крупным градом, сильные дожди, под Миланом зафиксировали торнадо.

В центре Вероны один человек пострадал в результате удара молнии. Сообщается и о других раненых, поваленных деревьях и поврежденных постройках. Губернатор области Ломбардия Аттилио Фонтана сообщил, что будет просить правительство объявить режим ЧС в регионе.

При этом 40-градусная температура сохраняется в центральных и южных районах Апеннин. В выходные вновь ожидаются пиковые температурные показатели - до 48 градусов - на острове Сардиния. Температура воды в море достигает 32 градусов, сообщает Евросредиземноморский центр по климатическим изменениям.

Синоптики прогнозируют новую волну зноя на следующей неделе с приходом очередного антициклона. Медики предупреждают, что жара ведет к увеличению смертности среди пожилого населения.