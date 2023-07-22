В РПЦ назвали "хищнической" политику Фанара в отношении церкви в Прибалтике и на Украине

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний добавил, что нельзя исключать захвата им Киево-Печерской лавры и другого церковного имущества

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Константинопольский патриархат сосредоточился сейчас на проведении "хищнической политики" в отношении канонической территории Русской православной церкви в Прибалтике, и на Украине также нельзя исключать захвата им Киево-Печерской лавры и другого церковного имущества. Такое мнение высказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

"Сейчас один из новых векторов применения этих усилий Прибалтика - Литва, Эстония, где Константинопольский патриархат уже давно основал параллельную юрисдикцию и внес раскол в жизнь православных верующих этой страны. Я не исключаю, что и в контексте Украины Константинопольский патриарх имеет притязания в том числе и на имущество в этой стране", - сказал митрополит Антоний в эфире телеканала "Россия-24", комментируя сообщения о достигнутых между Киевом и Константинополем договоренностях о вывозе ценностей из крупных монастырей УПЦ на "хранение".

Глава ОВЦС затруднился точно ответить, до чего дойдут Константинопольский патриарх Варфоломей в надежде реализовать свои амбиции, а украинское правительство - с целью нанести еще один удар по канонической церкви. "К сожалению, с учетом того, что сегодня происходит, я не могу исключать того, что такая передача [лавры] или какое-то другое негативное развитие событий не произойдет", - отметил иерарх.

Проводимую Фанаром (краткое наименование Константинопольского патриархата по району Стамбула, где находится резиденция патриарха) политику митрополит Антоний охарактеризовал как "хищническую", поскольку он везде, где ему предоставляется хоть какая-то возможность, "пытается вмешаться, принять к себе священников, захватить церковное имущество и создать какие-то проблемы для Русской церкви".

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев ведет переговоры с патриархом Константинопольским Варфоломеем о подключении Константинопольской церкви к вывозу с Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок. Заявление Нарышкина распространило пресс-бюро СВР.

По данным СВР, похищение святынь предполагается оформить как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих, чтобы избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу. При подготовке и в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул патриарх Варфоломей договорился с украинскими властями согласовать список предметов для предстоящей передачи на хранение в храмах Константинопольской церкви в странах ее присутствия, отметили в СВР.