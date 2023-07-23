В Самаре создали импортозамещающее устройство для фиксации черепа при операции

Устройство значительно проще и дешевле импортных систем-аналогов Mayfield и Doro

ТАСС, 23 июля. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ Минздрава РФ) разработали недорогое и безопасное устройство для фиксации черепа, которое обеспечит точность проведения нейрохирургических операций. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе программы Минобрнауки РФ "Приоритет 2030", в рамках которой ведутся работы, устройство значительно проще и дешевле импортных систем-аналогов Mayfield и Doro.

"Потребность в создании такого устройства продиктована более высокой стоимостью зарубежных аналогов. Его особенность - в более удобных и гибких регулировках положения головы пациента относительно операционного стола, а также в возможности легкой и быстрой интеграции в систему хирургической навигации с помощью закрепления базисной референсной рамки. Это повышает точность интраоперационного контроля, снижает риски хирурга и травматичность для пациента", - рассказал начальник отдела медицинских навигационных систем Института инновационного развития СамГМУ Артем Морев.

Новое устройство прошло испытания в Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина и было доработано с учетом мнения хирургов. В скором времени оно появится в медицинских учреждениях.