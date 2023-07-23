В Мичуринском госагроуниверситете вывели четыре новых клоновых подвоя яблони

Первые гибридные семена были получены в 2002 году, после чего начался многолетний отбор сеянцев и комплексные испытания выделенных растений

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты Мичуринского государственного аграрного университета завершили процесс выведения четырех новых клоновых подвоев яблони серии "Мичуринск". Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, первые гибридные семена были получены в 2002 году, после чего начался многолетний отбор сеянцев и комплексные испытания выделенных растений.

"Подвои Мичуринского ГАУ обладают повышенной зимостойкостью и корнеобразовательной способностью, устойчивы к основным заболеваниям, включая бактериальный ожог и листовую пятнистость, совместимы с привойным компонентом. Более того, данные подвои способствуют высокому выходу и качеству посадочного материала в разных природно-климатических зонах и позволяют широко использовать технические средства при их выращивании, значительно облегчая получение укорененных отводков в маточнике и высококачественных саженцев в питомнике. <…> Плодовые культуры, привитые на полукарликовые подвои "Мичуринск 12, 17 и 19", нуждаются в индивидуальной опоре. Корично-красные цвет листьев и древесины у подвоев "Мичуринск 17 и 210" упрощает процесс удаления поросли в питомнике", - отметили в пресс-службе.

Автором селекционной программы университета по созданию слаборослых клоновых подвоев яблони стал основатель отечественного карликового садоводства профессор Валентин Будаговский. В процессе комплексного анализа генетических особенностей новых подвоев яблони и их устойчивости к заболеваниям ученые агровуза активно сотрудничали с коллегами из Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, ФИЦ "Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова", Всероссийского центра карантина растений. В настоящее время проводятся комплексные конкурсные и производственные испытания нескольких новых клоновых подвоев яблони, которые также будут переданы для регистрации в Государственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений.