Горнолыжный курорт близ Алма-Аты на день приостановил работу

Причиной стали последствия схода селя

АЛМА-АТА, 24 июля. /ТАСС/. Крупнейший в Казахстане горнолыжный курорт "Шымбулак" в течение понедельника будет закрыт для проведения технических работ из-за последствий схода селя. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

"24 июля курорт будет закрыт для посещения из-за проведения санитарного дня. 21 июля произошло стихийное бедствие на речке Малая Алматинка в районе альпинистского лагеря Туюк-Су: сошел сель, приведший к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора. Вследствие этого было прекращено водоснабжение на "Шымбулаке", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты, из-за увеличения температур и таяния ледников уровень воды в устье Малоалматинского ущелья поднимается, что приводит к появлению грязной воды, непригодной для питья. "Вместе с тем ситуация в горах Алматы остается стабильной и под контролем департамента по ЧС. Никакой угрозы прорыва моренных озер на данный момент не существует", - заверили в пресс-службе "Шымбулака".

Курорт "Шымбулак" расположен в ущелье Заилийского Алатау на высоте 2 260 м над уровнем моря.