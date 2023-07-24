Мишустин отметил важность проектов развития ДВФУ и острова Русский

Премьер-министр ознакомился с планом территориального развития Дальневосточного федерального университета

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился с планом территориального развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и инновационно-образовательной среды острова Русский, отметив важность развития этих проектов.

План развития ДВФУ предусматривает строительство второй очереди кампуса. Предполагается, что новые общежития на 3 000 мест позволят также дополнительно привлечь абитуриентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мишустин сказал, что хорошо знает этот проект, который "получается замечательно и хочется это развивать". "Вопросы умного девелопмента с подключением науки. 100% нужно этим заниматься, - сказал глава правительства. - <...> Вопрос финансирования - это самый важный вопрос. Надо будет просто аккуратно к этому подойти".

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уверил главу правительства, что проект обеспечен финансированием в размере 7 млрд рублей.

Ректор ДВФУ Борис Коробец рассказал о перезагрузке направления инженерной подготовки в вузе, отметив, что в образовательный процесс интегрировано сотрудничество с крупными индустриальными партнерами, с каждым из которых планируется запустить инженерные программы. Это, по словам ректора, позволит учащимся реализовать на практике полученные теоретические знания. Для каждой такой программы планируется построить инжиниринговый центр.

ИНТЦ "Русский" создан постановлением правительства РФ по инициативе Дальневосточного федерального университета. Это территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке России и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди основных направлений деятельности ИНТЦ - освоение ресурсов Мирового океана, развитие биофармацевтики и биотехнологий, создание новых средств взаимодействия человека с цифровым миром.

На территории ИНТЦ появится не только научно-образовательная инфраструктура - научно-образовательные кластеры "Биомедицина", "Биотехнологии", "IT-парк", "Морская инженерия", но и социальные объекты: детский сад и школа для детей сотрудников и резидентов ИНТЦ. Это позволит привлечь и разместить более 55 крупных резидентов, 200 стартапов, что создаст более 3500 высокотехнологичных рабочих мест, в том числе ориентированных на выпускников университета.