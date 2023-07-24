Мишустин положительно оценил ростовскую разработку умных остановок

Их выпускает компания Norgroup - производитель радиоэлектроники, программного обеспечения, объектов инфраструктуры умных городов

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выставке форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке положительно оценил отечественную разработку умных остановок общественного транспорта, которые начинают устанавливать в том числе в Мариуполе.

Их выпускает компания Norgroup из Ростовской области - производитель радиоэлектроники, программного обеспечения, объектов инфраструктуры умных городов. Вся продукция разрабатывается в собственном конструкторском бюро и производится на территории России, состоит из отечественных компонентов.

Специальный остановочный павильон оснащен камерами наблюдения, интерактивным табло с расписанием автобусов и другими умными устройствами. Такие остановки уже начинают использовать не только в Ростовской области, но также в городах новых регионов РФ - в частности, в Мариуполе. "В Мариуполе тоже? Молодцы", - отреагировал премьер.