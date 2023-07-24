24 июля, 05:54

Движение поездов между Валенсией и Мадридом возобновили после инцидента в туннеле

Как сообщили в компании Adif, начато расследование случившегося

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Движение поездов между Валенсией и Мадридом восстановлено в понедельник после инцидента в одном из туннелей. Об этом сообщила в Twitter железнодорожная компания Adif.

"Движение нормализуется", - говорится в публикации. Начато расследование случившегося.

В воскресенье утром движение поездов в Валенсию и из нее было приостановлено после возгорания в туннеле. Из-за тушения огня там также было зафиксировано затопление. По данным газеты El Mundo, инцидент нарушил планы 13 тыс. человек. 

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