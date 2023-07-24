24 июля, 06:00

Нетаньяху выписали из больницы после установки кардиостимулятора

Премьер-министру Израиля сделали операцию в ночь на 23 июля

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был выписан в понедельник из медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer, где ему был установлен кардиостимулятор. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выписан из больницы", - говорится в заявлении.

Премьер был госпитализирован 22 июля, операция по установке кардиостимулятора была сделана в ночь на 23 июля. Утром того же дня радио Kan сообщило со ссылкой на медиков, что она прошла успешно. 

Теги:
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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