Нетаньяху выписали из больницы после установки кардиостимулятора

Премьер-министру Израиля сделали операцию в ночь на 23 июля

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был выписан в понедельник из медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer, где ему был установлен кардиостимулятор. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выписан из больницы", - говорится в заявлении.

Премьер был госпитализирован 22 июля, операция по установке кардиостимулятора была сделана в ночь на 23 июля. Утром того же дня радио Kan сообщило со ссылкой на медиков, что она прошла успешно.