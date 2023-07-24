Мишустин призвал продолжать "генеральную уборку" парка "Маяк" в Магаданской области

Премьер-министр обратил внимание на природную красоту парка

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на природную красоту парка "Маяк" в Магаданской области и призвал продолжать там "генеральную уборку". О благоустройстве этой территории главе кабмина рассказали на выставке форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Генеральную уборку надо провести. Там настолько красиво, что, в принципе, там ничего особо делать и не надо. Только с точки зрения того, чтобы территорию привести в порядок", - заметил премьер.

Мишустин посещал "Маяк" во время рабочей поездки в Магаданскую область в августе 2020 года. Во время общения 24 июля его пригласили вновь увидеть парк своими глазами. "Спасибо за приглашение. Привет губернатору", - отреагировал премьер.

О парке "Маяк"

Знаковый для Магадана и его жителей проект финансируется из федерального бюджета - на эти цели выделено почти 543 млн рублей, в том числе 353 млн рублей - по единой президентской дальневосточной субсидии.

На побережье Нагаевской бухты создается пешеходный маршрут вдоль набережной. Завершено строительство первой и второй очередей парка. Выполнена реконструкция видовой площадки "Пирс". Обустроены автопарковки, зоны отдыха и спортивные площадки. Выполнена реновация жилого фонда.

Ведется строительство третьей очереди парка - создаются культурно-общественный центр, пешеходный переход с панорамными видами.

В рамках четвертой очереди запланировано создание дополнительных объектов, которые позволят учесть интересы людей разных социальных групп и возрастов. На Аллее имени адмирала А. И. Нагаева появятся пешеходный променад, связывающий все тематические площадки и функциональные зоны, точки торговли и общепита, площадки отдыха, детская игровая зона, экспозиционные площадки, каскадный фонтан, автомобильные парковки для посетителей.

Совместно с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики реализуется проект создания морского туристического центра. В нем разместится общественный центр с различными зонами отдыха, гостиница, причальные сооружения, пирс, молы, слипы, места для обслуживания и хранения судов.

Параллельно ведется работа по сносу ветхих строений, обновлению инженерной инфраструктуры. По программе "Генеральная уборка" в этом году утилизируются шесть затопленных судов, в 2024 году - еще семь. Завершены работы по берегоукреплению портового шоссе, которое одновременно является и пешеходной набережной, соединяющей парк "Маяк" и правую сторону побережья.