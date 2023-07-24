Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Президент РФ отметил личный вклад узбекистанского лидера в упрочение партнерства между странами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вы вносите большой личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях. Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения. Будем и дальше совместно работать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в послании российского лидера.

Путин отметил, что глава Узбекистана пользуется весьма высоким авторитетом среди граждан республики, что подтвердили итоги президентских выборов. Под руководством Мирзиёева страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, эффективно защищает свои интересы на мировой арене, подчеркнул президент РФ.

"Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения. Будем и дальше совместно работать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - заключил Путин, пожелав Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.