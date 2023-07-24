Педагогическое направление стало самым популярным в работе студенческих отрядов Москвы

В рамках этого направления студенты могут попробовать себя в роли вожатых, организаторов смен и детских мероприятий, ведущих кружков и спортинструкторов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самое популярное направление в работе студенческих отрядов Москвы - педагогическое. Более 1 тыс. студентов заняты в детских загородных лагерях Московской области, Нижнего Новгорода и Краснодарского края, сообщается в понедельник на сайте мэра Москвы.

"Сегодня в Москве действуют 120 студенческих отрядов различных направлений, которые объединяют 3 тыс. студентов 60 университетов и 30 колледжей. Трудовой сезон длится с мая по август. Весной все желающие молодые люди могут пройти бесплатное профессиональное обучение по выбранным направлениям, чтобы летом получить практический опыт, необходимый для роста в профессии. Самое популярное направление в работе студенческих отрядов Москвы - педагогическое, ребята могут попробовать себя в роли вожатых, организаторов смен и детских мероприятий, ведущих кружков и спортинструкторов", - говорится в сообщении.

Участники строительного направления трудятся на объектах городского и федерального значения. Студенты помогают обеспечивать город горячим водоснабжением на тепловых пунктах ПАО "МОЭК", вносят вклад в работу Московского метрополитена, объектов ПАО "Россети" и Фонда капитального ремонта. Часть отрядов проходит отбор и отправляется на всероссийские и межрегиональные студенческие стройки. Так, молодежь участвует в строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали и трудится на проектах госкорпорации "Росатом", в том числе на столичной студенческой стройке "Мирный атом - Тринити", и в ПАО "Газпром". Студенты, выбравшие направление проводников, обеспечивают безопасный и комфортный проезд пассажиров в поездах дальнего следования структурных подразделений АО "Федеральная пассажирская компания".

"Молодежь города каждый раз показывает, что готова развиваться в различных сферах. Благодаря трудовым семестрам Российских студенческих отрядов они могут получить практические навыки, которые понадобятся в будущем. Современные студенческие отряды Москвы - это одна из ведущих молодежных организаций столицы", - приводятся слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой.

Отмечается, что без работы не остаются даже трудовые отряды подростков - благодаря значительному упрощению системы трудоустройства в 2023 году, они занимаются организацией отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях Москвы, а также работают официантами и бариста. В следующем учебном году их ждут конкурсы на лучший отряд по различным направлениям, творческие мероприятия, новые возможности для обучения и подготовка к набору очередных участников движения.