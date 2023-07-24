СМИ: более 2,5 тыс. жителей Мельбурна получат компенсацию за изоляцию во время пандемии

Общий размер компенсации составит порядка $3,36 млн

СИДНЕЙ, 24 июля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. жителей девяти многоквартирных жилых домов в Мельбурне получат от властей города компенсацию за незаконную изоляцию во время пандемии COVID-19. Об этом в понедельник сообщила радиостанция ABC.

По ее данным, исковое заявление группы жильцов многоквартирных домов о взыскании компенсации с правительства штата было рассмотрено Верховным судом страны, однако в ходе слушаний стороны пришли к мировому соглашению. В рамках этого решения 1,8 тыс. взрослых жителей социальных квартир, расположенных в центре города, и 750 детей получат компенсацию в размере 2,2 тыс. австралийских долларов ($1,5 тыс.) и 1,1 тыс. австралийских долларов ($740), соответственно. Общий размер компенсации составит порядка 5 млн австралийских долларов ($3,36 млн).

В коллективном иске жильцы утверждали, что в период пандемии "были незаконно задержаны и изолированы в своих квартирах на срок до 14 дней, когда в их районе ввели карантин и полиция оцепила здания". По их мнению, жесткие санитарные меры, принятые властями штата Виктория в июле 2020 года, были поспешными и несовместимы с правами человека.

В правительстве региона с мнением истцов не согласились, однако пошли на мировое соглашение, чтобы "избежать длительной судебной тяжбы". В офисе главы правительства штата сообщили, что карантин в густонаселенных районах мегаполиса "была экстренной, законной, необходимой и соответствующей ситуации реакцией". "На тот момент лекарства от COVID-19 не существовало, вакцины не было и болезнь была чрезвычайно заразной", - указала представитель региона Джорджина Костелло.