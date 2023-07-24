В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве откроют тематическую игровую зону "Канитель"

В зоне "Канитель" предусмотрены канатные дорога и конструкция, батуты, качалки-балансиры, качели и игровые комплексы для различных возрастных категорий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тематическая детская игровая зона "Канитель" появится в ходе благоустройства в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в рамках благоустройства территорий создают тематическую игровую зону "Канитель". Она будет располагаться в районе дома 54 по Воронежской улице. Идею ее организации специалисты почерпнули из истории этого места. Когда-то в деревне Зябликово, которая располагалась на этом месте, производили золотистую и серебристую канитель", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников, игровая зона будет состоять из нескольких уровней, а также иметь склон под углом 45 градусов. Пространство будет разделено на зоны для детей разных возрастных групп. Там предусмотрены канатные дорога и конструкция, батуты, качалки-балансиры, качели и игровые комплексы для различных возрастных категорий, горки, полусферы, а подпорную стенку превратят в полосу препятствий.

"С верхнего уровня площадки будет открываться живописный вид на пойму реки Шмелевки, что позволит использовать ее и как видовую зону. В целом игровое пространство займет площадь 2 660 кв. м", - сказал Мельников.