Патриарх в День Крещения Руси совершит молебен у памятника князю Владимиру в центре Москвы

Молебен начнется в 12:00

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - День Крещения Руси, совершит праздничный молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади, ковчег с частицей мощей князя Владимира при этом вынесут из Кремля к памятнику для поклонения верующих. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале информационной службы Московской епархии РПЦ.

"28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, День Крещения Руси, святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании литургии предстоятель Русской православной церкви возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади", - говорится в сообщении.

Молебен начнется в 12:00, к участию в нем приглашаются все желающие. Уточняется, что пройти к месту молебна можно будет со стороны Манежной улицы начиная с 10:00.

"По окончании молебна будет организован доступ для поклонения святым мощам святого князя Владимира, ковчег с частицей которых будет изнесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь", - сообщили в епархии.