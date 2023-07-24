Лебедев поделился с коллегами из Мьянмы опытом повышения эффективности правосудия в России

Председатель Верховного суда РФ встретился с председателем ВС Мьянмы Тхун Тхун У и руководителями структурных подразделений судебного органа

БАНГКОК, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе официального визита в Мьянму поделился с мьянманскими коллегами опытом реализации в России мер по повышению эффективности и доступности правосудия, в том числе с применением современных технологий. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Верховного суда РФ.

"Председатель Верховного суда РФ обратил особое внимание на то, что в некоторых российских субъектах граждане, зарегистрированные на портале государственных и муниципальных услуг, получили возможность осуществлять процессуальные права, используя личный компьютер или смартфон, и выразил готовность более подробно ознакомить представителей судебной системы Мьянмы с этой информационной системой", - указали в пресс-службе.

Лебедев встретился с председателем Верховного суда Мьянмы Тхун Тхун У и руководителями структурных подразделений судебного органа. Председатель Верховного суда РФ представил информацию о результатах работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, информировал о повышении качества правосудия в РФ. "Стороны пришли к выводу о том, что конструктивное и плодотворное сотрудничество между Верховными судами России и Мьянмы будет укрепляться и в дальнейшем", - подчеркнули в пресс-службе по итогам встречи.

Председатель Верховного суда Мьянмы Тхун Тхун У в свою очередь подчеркнул, что неоднократно посещал Россию, в том числе по приглашению Лебедева принял участие в работе состоявшегося в конце прошлого года Х Всероссийского съезда судей и неоднократно участвовал в организуемом Верховным судом РФ Юридическом форуме стран АТР.