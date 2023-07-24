Собянин: модернизация системы онкопомощи в Москве значительно повысила ее качество

Мэр города отметил, что около 15-30% онкопациентов, проходящих лечение в Москве, приехали из других регионов России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Систематизация процессов и в целом модернизация онкологической помощи в Москве значительно повысила ее качество. Столица оказывает медпомощь всем обратившимся за ней гражданам, в том числе жителям из других регионов при наличии соответствующего направления, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Благодаря национальному проекту по здравоохранению в области онкологии качество [оказываемой помощи] растет по всей стране, но в Москве за счет систематизации процессов и модернизации территориальной базы этот рост и динамика лучше, чем по стране. <...> Около 15-30% [онкопациентов, проходящих лечение в Москве, приехали из других регионов РФ]. <...> Мы никому не отказываем, если есть направление от региональной медицинской службы, мы всех принимаем, во всех клиниках, - <...> мы заключаем с регионами соглашения, которые предполагают снижение московского тарифа, <...> который несколько выше", - сказал Собянин в ходе посещения нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. А. С. Логинова на шоссе Энтузиастов с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и руководителями фракций. Посещение состоялось в рамках выездного совещания членов совета Госдумы.

Мэр подчеркнул, что онкологические заболевания напрямую связаны с продолжительностью жизни человека, средний показатель которой в Москве один из самых высоких в стране: "подавляющее число таких заболеваний фиксируется у людей старшего поколения, которых в столице больше, чем в других городах РФ". Также на статистику в городе влияет тот факт, что онкопациенты из регионов обращаются за помощью с заболеваниями уже на тяжелой стадии. "Новые стандарты онкологической помощи, которые ввели, включают новые схемы маршрутизации пациентов, современную лекарственную терапию [и т. д.] <...>. Сегодня 90% онкологических заболеваний [в Москве] лечатся современными препаратами. На 100% мы провели обновление онкологической инфраструктуры - ремонт, строительство, реконструкцию, оснащение новым оборудованием всего, начиная от диспансерного наблюдения, терапии и хирургии", - добавил Собянин.

Он отметил, что центр Логинова возведен на месте старых корпусов, и решение об этом было принято столичными властями вместе с медиками. "Такая же судьба у знаменитой 62-й онкологической клиники, для которой сейчас строится новый, по сути дела, клинический центр в Сколково. Другие корпуса либо отстроены заново, либо реконструированы", - уточнил мэр.

Плановая работа

Помимо этого в Москве создана и действует единая цифровая платформа с интеграцией в ЕМИАС, "чтобы человек, попав туда, не мог выпасть из поля внимания врачей". "Цифровые сервисы, медицинские консультации <...> и система персонального помощника", - перечислил Собянин.

По его словам, за последние годы работа с онкобольными в городе показала положительные результаты. "Сегодня <...> мы видим, что [обновленная] система дает серьезные плоды, <...> [в том числе по] выявлению [болезни] на ранних стадиях, <...> [по] выживаемости пациентов, которые более пяти лет находятся на диспансерном учете, и по одногодичной летальности. <...> В течение последнего года мы запустили всю эту машину в полном объеме, подходя к ней постепенно и шаг за шагом, сегодня она работает полноценно", - резюмировал мэр, выразив надежду, что показатели в оказании онкопомощи продолжат улучшаться.