В новых регионах сформировали подразделения МВД на водном транспорте

Начальник Главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин сообщил, что подразделениям выделены соответствующие плавательные средства российской сборки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Подразделения МВД на водном транспорте сформированы на новых территориях, им выделены соответствующие плавсредства российской сборки. Об этом в понедельник сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин.

"В новых регионах есть речная, точнее, я бы сказал, водная [полиция]. Там она комбинированная, там Азовское море, реки есть. Уже сформированы подразделения на водном транспорте. Они практически уже укомплектованы", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Дню речной полиции, который ежегодно отмечается в России 25 июля.

Калинкин отметил, что указанным подразделениям выделены соответствующие плавательные средства российской сборки. По его словам, с учетом того, что в этих подразделениях проходят службу сотрудники, которые раньше не работали в российской юрисдикции, в настоящее время проводится их обучение. "Опыт нарабатывается. Есть уже и, в том числе, задержанные за правонарушения, преступления на воде в новых регионах, то есть такая работа продолжается. Она будет в дальнейшем продолжаться, в том числе данные подразделения экипироваться [будут]", - добавил он.