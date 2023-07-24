24 июля, 12:45

Макрон заявил об угрозе пожаров почти в половине департаментов Франции из-за засухи

Президент страны отметил, что власти провели работу над ошибками по итогам 2022 года и лучше подготовили пожарные службы для борьбы с лесными пожарами, которые могут возникнуть из-за засухи

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Сложная ситуация из-за возможной засухи этим летом может коснуться почти половины департаментов Франции. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2.

"45 департаментов Франции находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной засухи", - сказал Макрон. Он отметил, что в настоящий момент власти принимают меры для оказания помощи местными жителям и сельхозпроизводителям в условиях возможной засухи.

Французский лидер также заявил, что власти провели работу над ошибками по итогам прошлого года и лучше подготовили пожарные службы для борьбы с лесными пожарами, которые могут возникнуть из-за засухи.

Метеорологическая служба Meteo-France признала минувший год самым жарким за всю историю наблюдений. Также в течение года был отмечен 25-процентный дефицит осадков. Засуха привела к тому, что в 2022 году около 700 коммун во Франции время от времени сталкивались с полным отсутствием питьевой воды. Власти допускают ухудшение ситуации в текущем году. По их оценкам, если не принимать ограничительные меры, число коммун, которые будут испытывать дефицит питьевой воды, может вырасти почти в три раза.

Территория Франции поделена на 96 департаментов. 

Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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