На двух уличных парковках в Москве заработает перехватывающий тариф

По словам заммэра города Максима Ликсутова, такой тариф позволяет автомобилистам экономить время и деньги

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Перехватывающий тариф будет работать на двух уличных парковках в столице. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Тестирование первой уличной перехватывающей парковки у метро "Братиславская" успешно завершено. Теперь новый тариф будет работать для всех водителей - как и на перехватывающей парковке со шлагбаумом, только на улице. Оставить автомобиль бесплатно с 05:30 до 02:00 [следующего дня] можно будет при совершении не менее двух поездок на метро или МЦК. Первая из них - от ближайшей к парковке станции метро: "Братиславская" для №4047М и "Кузьминки" для №4049М. Завершить парковку нужно в течение 90 минут после начала последней поездки", - значится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба, такой тариф будет действовать на еще одной парковке - на улице Маршала Чуйкова у метро "Кузьминки". Обе парковки обозначены специальными информационными щитами.

"Чтобы воспользоваться перехватывающим тарифом, в приложении "Парковки России" нужно выбрать номер парковочной зоны с буквой "М" - №4047М для "Братиславской" или № 4049М для "Кузьминок". <…> Если запустить перехватывающий тариф, но не подтвердить поездки при завершении парковки, ее нужно будет оплатить в течение 5 минут. Неоплаченная парковка появится в приложении в разделе меню "Оплатить завершенную парковку", - добавили в пресс-службе.

По словам Ликсутова, перехватывающий тариф на уличной парковке позволяет автомобилистам экономить время и деньги. "Мы уже запустили его на двух парковках у станций метро, если он будет пользоваться спросом - увеличим количество таких зон", - заключил он.