На северо-востоке Москвы появится биометрическая игровая пещера для детей

Внутри объекта будут созданы сказочные тоннели, горки и космические "мягкие" камни с неизведанных планет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Инновационная лаборатория для игр - первый в Москве биометрический павильон для детей в форме пещеры появится на территории строящегося квартала Upside Towers в Бутырском районе столицы. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На территории "вертикального города" - квартала из жилых высоток в Бутырском районе появится первый в Москве биометрический павильон для детей в форме пещеры. Внутри него будут созданы сказочные тоннели, горки и космические "мягкие" камни с неизведанных планет", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Заммэра отметил, что игровая пещера станет частью благоустройства территории квартала в Огородном проезде. "Главная цель создания такого предмета урбанистической культуры - вызвать эмоциональный отклик посредством визуального или тактильного взаимодействия с разнообразными формами и текстурами. Поэтому архитекторы решили создать уникальный игровой павильон, в котором фантастические элементы космической тематики будут способствовать развитию всех органов чувств ребенка. Команда архитекторов спроектировала площадку в форме полузакрытого игрового павильона, на территории которого дети смогут безопасно исследовать окружающий мир", - добавил он.

Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, игровая пещера будет реализована в стиле "эмоциональная архитектура" по проекту московского бюро GAFA Architects. "Данное направление исключает проектирование простых конструкций, в его основе лежат принципы симбиоза природных элементов и современных технологий. Разнообразие цветов, форм и текстур вызывает быструю и запоминающуюся реакцию на различные объекты. Без сомнения, внутреннее пространство с неповторимой геометрией и плавной геопластикой форм для разнообразных игровых сценариев поможет детям развить воображение. А играть в павильоне дети смогут круглый год: объемная крыша укроет от солнца и дождя", - сказал он.

Как добавили в пресс-службе Стройкомплекса, поверхность пещеры будет облицована при помощи полированного бетона, а на уровне земли создадут специальное резиновое покрытие для безопасной игры. На искусственных геопластических неровностях появятся тоннели, холмы и горки. Разноцветные фигуры в мягкой обивке будут похожи на космические камни неизведанной планеты, а во время игры на ярких балансирах и горках дети смогут почувствовать себя настоящими исследователями. Для оформления детской площадки будут использованы проницаемые природные материалы - дерево, камень.

Проект Upside Towers появится к 2026 году. Общая площадь застройки составит более 7 га. Квартал будет включать пять жилых высотных башен, ландшафтный парк, общеобразовательную школу на 325 учащихся, детский сад на 125 мест, прогулочный бульвар и объекты коммерческой инфраструктуры общей площадью 15 тыс. кв. м, заключили в Стройкомплексе.