Российское движение детей и молодежи сможет открывать первичные отделения в вузах

Координировать работу движения в университетах будет Минобрнауки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий "Российское движение детей и молодежи" (РДДМ) правом создавать свои первичные отделения в высших учебных заведениях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Российское движение детей и молодежи могло открывать первичные отделения только в школах, образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного образования и иных организациях в области культуры, спорта и других, которые работают с молодежью.

Новые нормы наделяют РДДМ правом создавать свои отделения и в высших учебных заведениях. Координировать работу движения в вузах будет Минобрнауки России.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.