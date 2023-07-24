Макрон рекомендовал обеспечить правопорядок в сети для предотвращения погромов

Президент Франции отметил, что для координации участники недавних беспорядков использовали функционал некоторых соцсетей

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым обеспечить правопорядок в интернете, чтобы не допускать погромов. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу France 2.

"Нам необходимо лучше защищать наших детей и подростков от экранов, уже есть несколько законопроектов, осталось только их принять. А также в сотрудничестве с социальными сетями нужно быстро удалять материалы, призывающие к насилию, - отметил он. - Нужно обеспечить правопорядок в интернете, который позволил бы предотвращать беспорядки".

Президент отметил, что для координации участники недавних беспорядков использовали функционал некоторых социальных сетей. "Многие из молодых людей организовали эти беспорядки и иногда даже соревновались в этом, используя соцсети", - сказал Макрон.

Беспорядки во Франции начались вслед за тем, как 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Парижа. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка, был взят под стражу. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. За различные нарушения было задержано около 4 тыс. участников беспорядков.