В московском районе Лианозово приведут в порядок шесть дворов

Также в районе продолжается благоустройство сквера на Зональной улице

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Шесть дворов благоустроят в районе Лианозово на северо-востоке столицы. Об этом сообщает в понедельник префектура Северо-Восточного административного округа.

"Сейчас приводят в порядок шесть дворов на Новгородской и Череповецкой улицах, а также на Алтуфьевском шоссе", - сказали в префектуре со ссылкой на главу управы района Елену Колесову. В частности, здесь заменят асфальт на проезжей части и смонтируют новые игровые городки на детских площадках. "Во дворе дома 15 на Череповецкой улице оборудуют новую хоккейную коробку, а на Абрамцевской улице, 11/2 проведут капитальный ремонт существующей хоккейной коробки", - сказала Колесова, слова которой приводит префектура.

Также в районе продолжается благоустройство сквера на Зональной улице. "Здесь появится современная детская площадка с качелями, балансирами, игровым городком, также сделают новую площадку для выгула собак", - продолжила Колесова. Как ожидается, в сквере обновят дорожки и смонтируют вдоль них фонари со светодиодными лампами, высадят лиственные и хвойные деревья, обустроят газоны и клумбы, сделают места для отдыха со скамейками и парковыми качелями. "Придадут обновленный вид установленному поблизости камню с мемориальной доской в честь полярников - первых Героев Советского Союза", - заключили в префектуре.