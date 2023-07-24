На ВДНХ в Москве открылась фотовыставка "Юбилей регби в России"

Посетители смогут отследить историю развития игры с конца позапрошлого века

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выставка фотографий "Юбилей регби в России" открылась в Южном розарии на ВДНХ в Москве, ее можно будет посетить бесплатно до 13 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ВДНХ.

"В Южном розарии до 13 августа работает бесплатная фотоэкспозиция. На 10 стендах представлены кадры с матчей по регби, прошедших в нашей стране. Фотовыставка приурочена к 130-летию игры этой игры в России и 100-летию данного вида спорта в СССР и призвана популяризовать здоровый образ жизни и регби. На представленных снимках посетители ВДНХ могут увидеть яркие моменты матчей, которые иллюстрируют основные правила регби, а также познакомиться с главными достижениями отечественных регбистов", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что благодаря снимкам посетители смогут отследить историю развития игры с конца позапрошлого века. В пресс-службе напомнили, что в октябре 1892 года Общество распространения технических знаний создало инфраструктуру и начало регулярно практиковать среди своих воспитанников игры с овальным мячом. Вскоре появились тренеры, игроки и даже мастерская по изготовлению инвентаря. В 1936 году в СССР прошел первый чемпионат по регби, победителем которого стало столичное общество "Динамо".