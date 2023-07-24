Испанские архитекторы завершат в США создание самого большого в мире сферического здания

Сфера расположена в центре Лас-Вегаса и занимает площадь около 7 гектаров

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Архитекторы из Испании завершат проект строительства в Лас-Вегасе самого большого в мире сферического здания, оснащенного экраном по всей его поверхности. Об этом в понедельник сообщила газета El Periodico.

По данным издания, американская архитектурная компания Populus обратилась к компании архитекторов, инженеров и программистов из Сарагосы (автономное сообщество Арагон) Saco Tecnologies с просьбой спроектировать внутреннюю часть сферического экрана.

Многие проекты Saco Tecnologies, такие как строительство видеофасада небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, уже имели большой успех. "Это совершенно иное развлекательное пространство, отличающееся от всего, что мы видели раньше", - объяснил руководитель группы испанских архитекторов Мигель Фонтгивелл. По его словам, уникальное сферическое здание будет оснащено передовой аудиосистемой с 164 тыс. динамиков, а разрешение внутреннего дисплея составит более 160 млн пикселей.

Сфера расположена в центре Лас-Вегаса и занимает площадь около 7 гектаров. В ее строительство было вложено не менее $2,3 млрд. В июле на внешнем экране здания была показана первая развлекательная программа.

Официальное открытие здания состоится 29 сентября 2023 года. Ожидается, что на церемонии открытия выступит группа U2, будут показаны фильмы и световые шоу.