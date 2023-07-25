В четырех округах Забайкалья объявили высокий класс пожароопасности

Речь идет об Ононском, Сретенском, Тунгокоченском и Могочинском районах

ТАСС, 25 июля. Четвертый, высокий класс пожароопасности по метеорологическим показателям объявили в четырех муниципальных округах Забайкальского края, говорится в прогнозе ГУ МЧС России по региону.

"25 июля, по данным ФГБУ Забайкальского УГМС, на территории Забайкальского края прогнозируется четвертый класс пожарной опасности в четырех муниципальных округах: Ононском, Сретенском, Тунгокоченском, Могочинском. Динамика за сутки: увеличение на три муниципальных округа", - сообщили в МЧС.

Третий, средний класс пожароопасности ожидается в 17 округах региона.

С 1 марта на территории Забайкальского края действует особый противопожарный режим.