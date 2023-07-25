В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды

Ожидается гроза, ливень, усиление порывистого ветра до 15 м/с

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Гроза и усиление ветра ожидаются в Москве во вторник, власти столицы рекомендуют предприятиям общественного питания закрыть имеющиеся летние веранды. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг города.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 25 июля ожидается гроза, усиление порывистого ветра до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве, до 10:00 25 июля местами в столице ожидается гроза, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с, в отдельных районах туман, с ухудшением видимости 200-500 м.