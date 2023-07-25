25 июля, 07:18

В Киргизии началась реализация культурно-образовательного проекта "Лето с Россией"

Для участия в этом проекте отобраны проживающие в Киргизии российские соотечественники в возрасте от 8 до 15 лет.

БИШКЕК, 25 июля. /ТАСС/. Реализация культурно-образовательного проекта "Лето с Россией" началась в Иссык-Кульской области Киргизии при поддержке российского посольства в республике. Об этом сообщило представительство Россотрудничества в стране.

"На берегу озера Иссык-Куль стартовал ежегодный культурно-образовательный проект "Лето с Россией". Отдых юных соотечественников проходит при поддержке посольства России, культурная программа организована общественным объединением "Чайка" при поддержке Русского дома в Бишкеке", - говорится в сообщении.

Для участия в этом проекте отобраны проживающие в Киргизии российские соотечественники в возрасте от 8 до 15 лет. "Организаторы подготовили для ребят творческие конкурсы по культуре России и спортивные соревнования", - уточнили в представительстве.

В первый день отдыха дети стали участниками литературного конкурса, подготовленного на основе сказок Александра Пушкина. От них требовалось расставить в правильном порядке строки, чтобы получить стихотворение поэта, угадать по картинке название сказки, перечислить ее героев. "Самые активные конкурсанты получили подарки. В этот же день в лагере прошел конкурс "Путешествие по Золотому кольцу" на знание исторических и культурных достопримечательностей России", - подчеркивается в сообщении. 

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