В музее славянской письменности на ВДНХ пройдут экскурсии ко Дню Крещения Руси

В ходе экскурсии гостям расскажут о значении Крещения Руси для становления древнерусского государства и его культуры

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бесплатные тематические экскурсии, приуроченные ко Дню Крещения Руси, пройдут 28 июля в музее славянской письменности "Слово" в павильоне №58 "Земледелие" на ВДНХ в Москве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба выставки.

"28 июля в музее славянской письменности "Слово" в павильоне №58 "Земледелие" пройдут бесплатные тематические экскурсии "Крещение Руси - духовная основа единства народа". В компании гидов гости ВДНХ узнают об истории развития отечественной письменности после принятия христианства в нашей стране", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что экскурсии пройдут в 17:00 и 19:00. Участие бесплатное, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.

Поясняется, что в ходе экскурсии гостям расскажут о значении Крещения Руси для становления древнерусского государства и его культуры. В компании экскурсовода можно будет отследить все метаморфозы, которые произошли с русским письменным языком более чем за 1 тыс. лет. Также гид расскажет гостям экспозиции о том, какой толчок развитию письменности и распространению грамотности на Руси дало принятие христианства.