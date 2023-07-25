Премьер Мьянмы выразил интерес к расширению сотрудничества с Россией в сфере правосудия

Мин Аун Хлайн дал высокую оценку потенциалу судебной системы России, отметил высокий уровень открытости, доступности и качества правосудия в РФ

БАНГКОК, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией в сфере правосудия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Верховного суда РФ по случаю официального визита председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в Мьянму.

"Мин Аун Хлайн дал высокую оценку потенциалу судебной системы России, отметил высокий уровень открытости, доступности и качества правосудия в РФ, а также высказал заинтересованность в расширении диалога по вопросам модернизации судопроизводства, активизации обмена делегациями и организации образовательных программ на базе Российского государственного университета правосудия, учредителем которого является ВС РФ. Председатель Государственного административного совета Мьянмы указал, что представляется перспективной имплементация в Мьянме позитивного опыта судебной системы России", - отметили в пресс-службе.

"Лебедев проинформировал Мин Аун Хлайна о реализуемой в РФ концепции расширения доступа к правосудию, повышения его качества и соблюдения разумных сроков судопроизводства, в том числе о применении судами современных технологий и о цифровой программе, обеспечивающей реализацию процессуальных прав через портал государственных и муниципальных услуг. Председатель ВС РФ уделил особое внимание вопросам международного сотрудничества в сфере правосудия, сближения правовых систем наших государств, гармонизации законодательства и судебной практики в РФ и Мьянме", - подчеркнули в пресс-службе по итогам встречи Лебедева и Мин Аун Хлайна.