Judicial Watch сообщила о 10 случаях нападения собаки Байдена на агентов Секретной службы

По данным общественной организации, направленные ей документы Министерства внутренней безопасности охватывают период между октябрем 2022 года и январем 2023 года и "не включают возможные недавние" проявления агрессии собакой

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Американская консервативная общественная организация Judicial Watch получила от Министерства внутренней безопасности (МВБ) США информацию о 10 случаях нападения Коммандера, немецкой овчарки президента США Джо Байдена, на сотрудников Секретной службы.

По данным Judicial Watch, направленные ей документы МВБ охватывают период между октябрем 2022 года и январем 2023 года и "не включают возможные недавние" проявления агрессии собакой. "В нескольких случаях агентам [Секретной службы] потребовалась медицинская помощь, включая лечение в больнице", - следует из заявления организации.

"Эти шокирующие сведения ставят вопросы фундаментального значения в отношении президента Байдена и Секретной службы. Это особый вид сумасшествия и коррупции, при котором президент может позволять своей собаке многократно нападать и кусать сотрудников Секретной службы и Белого дома. Вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба пытается незаконным образом скрыть документы о насилии в отношении своих агентов со стороны семьи Байдена", - убежден глава организации Том Фиттон, чьи слова приводятся в заявлении.

В апреле сотрудники Judicial Watch подали на МВБ в суд с целью получить информацию о случаях проявления агрессии Коммандером. Тогда они напомнили, что, однажды уже поймали Байдена на лжи в отношении нападений и травм, которые наносила персоналу Секретной службы и Белого дома предыдущая овчарка президента Мейджор.

Газета New York Post напомнила, что прошлый пес Байдена был "изгнан из Белого дома за такое же агрессивное поведение", его отдали друзьям семьи.