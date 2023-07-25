В Ярославской области расширили действие программы поддержки сельских врачей

Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что жилищный сертификат на 2 млн рублей больше не имеет ограничений по месту приобретения недвижимости

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Врачи из Ярославской области, получившие сертификат по региональной программе поддержки врачей в сельской местности, смогут потратить его на жилье в любом населенном пункте региона независимо от своей прописки. Соответствующее решение озвучил губернатор региона Михаил Евраев, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Региональная программа по поддержке врачей, работающих в сельской местности, больше не имеет ограничений по месту приобретения жилья. Областной сертификат на 2 млн рублей можно направить на покупку дома или квартиры в любом городе и поселении Ярославской области. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил на совещании с главами муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Евраев подчеркнул, что важно, где специалист будет работать, а не где будет жить.

"Врач, который поедет работать в сельскую местность, где у нас дефицит кадров, и получит региональный сертификат на два миллиона рублей, имеет право приобрести квартиру в любом городе: Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском. Федеральная выплата по программе "Земский доктор" - это еще один миллион рублей. Итого - три миллиона рублей. Если квартира будет стоить дешевле, то остаток можно направить на прибавку к зарплате", - сказал Евраев, его цитирует пресс-служба.

Жилищные сертификаты для врачей на 2 млн рублей введены в регионе в 2022 году по инициативе Евраева для решения кадрового вопроса в здравоохранении на селе, в программе принимают участие 17 медицинских организаций. Для работы в сельской местности приглашают узких специалистов, врачей амбулаторного звена и фельдшеров.

Врач может использовать сертификат для покупки дома или квартиры на первичном либо вторичном рынке. Специалист должен отработать на селе пять лет, это время недвижимость находится в залоге. При приобретении жилья дешевле 2 млн рублей остаток врач получает как ежемесячную выплату к зарплате. При этом участник программы может участвовать в реализуемых в регионе областным правительством федеральных программах "Земский доктор" или "Земский фельдшер".