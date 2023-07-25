В Чувашии на этап детского Кубка России зарегистрировались шахматисты из 46 регионов

Соревнования состоятся в четырех возрастных группах: среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Чувашия впервые примет этап детского Кубка России по шахматам, который состоится с 2 по 12 августа. Как сообщил на пресс-конференции в Минспорте Чувашии председатель федерации шахмат республики Михаил Мельник, на сегодняшний день на мероприятие зарегистрировались участники из 46 регионов.

"На сегодняшний день уже 46 регионов зарегистрировалось - это больше, чем половина нашей России. Последние данные - 460 участников, из них порядка 280 - это приезжие", - отметил руководитель федерации.

В Минспорте Чувашии этап детского Кубка России по шахматам называют "шоколадным кубком". "Мы привнесли местный колорит. Второе название этапа детского Кубка России - "Шоколадный Кубок России", так как кубок сделан полностью из натурального шоколада партнерами соревнований. И фишка этих соревнований - нет стартового взноса", - пояснил на пресс-конференции министр спорта и физической культуры Чувашии Василий Петров.

Ожидается, что в день открытия состязаний первый ход сделает гроссмейстер Сергей Карякин. Соревнования состоятся в четырех возрастных группах: среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. По данным Минспорта Чувашии, состязания будут идти по швейцарской системе с контролем времени. Победители и призеры примут участие в личном первенстве страны в 2024 году в качестве основных участников.

Для юных шахматистов запланированы лекции по правилам вида спорта, квест-игры, мастер-классы, сеансы одновременной игры, конкурсы и игры. "Шоколадный кубок" - эксклюзивное мероприятие, как и сам кубок. Надеюсь, что в будущем этот турнир станет традиционным", - сказал глава Минспорта.

В 2022 году в Чувашии прошли суперфиналы чемпионата России по шахматам. В 2023 году глава республики Олег Николаев заявил о планах создать в регионе один из мировых центров шахмат. По данным Министерства спорта Чувашии, в республике занимаются шахматами 13 тыс. жителей, более 90 школ присоединились к движению "Шахматы в школе", действуют школы шахмат Анатолия Карпова и Сергея Карякина.