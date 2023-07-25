В Саратовской области рекультивируют две крупные свалки по нацпроекту

Работы по ликвидации свалок рассчитаны на 2023-2024 годы

ЭНГЕЛЬС /Саратовская область/, 25 июля. /ТАСС/. Две крупные несанкционированные свалки рекультивируют в Саратовской области в 2023-2024 годах по нацпроекту "Экология". Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин в ходе рабочего выезда на один из объектов в Энгельсе.

"На территории Саратовской области в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Чистая страна" в текущем году проводятся два мероприятия. Это ликвидация свалки на площади 1,18 га в черте города Аткарска. Работы ведутся, они должны быть завершены в соответствии с контрактом до конца [2023] года. И рекультивация свалки в черте города Энгельса на площади 16,4 га", - сказал министр.

Доронин уточнил, что работы по ликвидации свалки в Энгельсе, где отходы складировались с 1970-х годов, рассчитаны на 2023-2024 годы. По его словам, 98% от общего объема работ планируется выполнить в этом году. Ежедневно на объекте работают более 30 единиц техники.

"Экология данного участка меняется в лучшую сторону, что благоприятно будет влиять в целом на город Энгельс и проживающих здесь людей", - добавил министр. Энгельс является вторым по числу жителей городом в регионе.