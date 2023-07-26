Россияне назвали самые престижные профессии

В их числе, помимо IT-специалистов, оказались стоматологи, хирурги, военные, учителя и чиновники, говорится в результатах исследования сервиса Superjob

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Профессии IT-специалистов, врачей и военнослужащих, согласно опросу сервиса Superjob, россияне считают самыми престижными. Большинство опрошенных считают, что престижность определяется высокой зарплатой, говорится в результатах исследования, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с 20 по 25 июля 2023 года во всех округах России. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения страны.

Согласно результатам опроса, большинство (18%) респондентов считают престижной профессию программиста/IT-специалиста. Еще 12% назвали врачей - чаще всего упоминали стоматологов и хирургов. В тройку лидеров также вошли военнослужащие (7%). Кроме того, 6% опрошенных назвали инженерно-технических работников, 5% - топ-менеджеров и по 4% - учителей и чиновников.

Отвечая на вопрос, что больше определяет престижность профессии - уважение со стороны общества или высокая зарплата, большинство (57%) респондентов выбрали высокую зарплату. То, что престижная профессия, в первую очередь, - уважаемая обществом, считают 29% опрошенных, остальные затруднились ответить.