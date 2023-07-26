26 июля, 03:55

В Хабаровске из-за дыма упала видимость до 800 м

Также в городе ощущается запах гари

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Задымление отмечается на территории Хабаровска, передает корреспондент ТАСС. В воздухе ощущается запах гари, сильно ухудшилась видимость.

"Фиксируется перенос воздушных масс с дымом с западного направления. Возможно, это дым от пожаров в Амурской области, Еврейской автономной области или Китая", - рассказали ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре. Дым фиксируют метеостанции в Биробиджане в Еврейской автономии и в Хабаровске, видимость упала с 10 км до 800 м.

В гидрометцентре уточнили, что возможно ситуация с задымлением изменится с уходом облачности. Ветер пока не будет менять своего направления ни сегодня, ни завтра. Он будет западным и юго-западным. Сейчас ветер в Хабаровске дует со скоростью 7 м/с с порывами до 11 м/с. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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