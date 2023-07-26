Китайского философа наградили дипломом иностранного члена РАН

Чжан Байчунь занимает должность директора Центра изучения русской культуры Пекинского педагогического университета

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Китайский исследователь русской философии и православной церкви Чжан Байчунь получил диплом иностранного члена Российской академии наук (РАН). Об этом сообщило посольство РФ в Пекине.

25 июля временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев вручил профессору Чжан Байчуню диплом и знак иностранного члена РАН, говорится в Telegram-канале посольства.

Чжан Байчунь является президентом Всекитайской ассоциации русской философии, директором Центра изучения русской культуры Пекинского педагогического университета.

Под руководством академика Чжан Байчуня защищены 15 докторских диссертаций. Он стал наставником для десятков магистрантов и входит в состав редколлегий ведущих научных философских журналов, в том числе издаваемых на русском языке.

В 2013 года указом российского президента Владимира Путина Чжан Байчунь был награжден медалью Пушкина. Этой медалью иностранные граждане могут быть награждены за большой вклад в развитие и укрепление культурных связей с Россией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства.