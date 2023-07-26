Первое на новых территориях России местное отделение РВИО открылось в Бердянске

По словам зампредседателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко, по инициативе руководства и жителей города прорабатывается вопрос установки памятника освободителям Бердянска, героям спецоперации

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) открыло первое местное отделение на новых территориях РФ в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

"Бердянск стал первым городом на новых территориях РФ, где открылось местное отделение РВИО. Первое региональное отделение открыто в городе Мелитополь. Председателями отделений стали главы муниципальных образований. Также во время визита в Бердянск зампредседателя Российского военно-исторического общества [Николай Овсиенко] совместно с главой ВГА Бердянска [Александром Сауленко] обсудили установку в городе первого на новых территориях памятника российскому воину-освободителю", - рассказали в администрации.

Как уточнил Николай Овсиенко, по инициативе руководства и жителей города прорабатывается вопрос установки памятника освободителям Бердянска, героям спецоперации. "Замысел памятника нам показался очень трогательным: местная девочка помогает солдату умыться, смыть с себя пыль боев, окопов сражений. Мне кажется, памятник очень душевный и очень понравится жителям", - отметил он.

Российское военно-историческое общество было создано 29 декабря 2012 года указом президента Владимира Путина. В качестве основных целей современного РВИО декларируются объединение сил государства и общества в сфере изучения военной истории России, противодействие попыткам ее искажения, популяризация достижений военно-исторической науки; поднятие престижа воинской службы и воспитание патриотизма. Пост председателя общества с марта 2013 года занимает помощник президента РФ Владимир Мединский.