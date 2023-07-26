Первый после пандемии международный заплыв через реку Амур перенесли из-за паводка в КНР

Власти Амурской области предложили перенести заплыв на реку Зея

ТАСС, 26 июля. Международный заплыв "Дружба" через пограничную реку Амур с участием российских и китайских пловцов в районе Благовещенска отменен из-за паводковой обстановки в провинции Хэйлунцзян. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, власти региона предложили перенести заплыв на реку Зея.

"Международный заплыв "Дружба" через реку Амур 5 августа 2023 года отменен. Спортивное событие, объединяющее сотни пловцов Приамурья и провинции Хэйлунцзян, отложено до следующего лета. Амурские и китайские любители плавания должны были переплыть пограничную реку впервые после окончания пандемии, однако событие отменено по предложению китайской стороны", - говорится в распространенном сообщении.

Согласно сообщению китайской стороны, на территории провинции Хэйлунцзян локально ожидаются ливни, возможен большой подъем воды на реках Сунгари и Хэйлунцзян. Управление по физической культуре и спорту провинции в соответствии с указаниями штаба по борьбе с наводнениями и засухой и позицией города Хэйхэ, изучив вопрос, предложило отменить проведение заплыва в этом году.

При этом Министерство по физической культуре и спорту Амурской области приняло решение о переносе места проведения заплыва "Дружба" на реку Зея. Проходить он будет в районе трех мостов: старого, строящегося и международного. Поскольку на новом месте дистанция заплыва больше, поэтому отбор участников будет строже.

"К нам уже поступило больше 100 заявок на участие от амурских пловцов, которые соскучились по одному из самых давних международных спортивных мероприятий. Поэтому было решено не отменить его, а поменять место проведения. К слову, на заплыв "Дружба" через Зею мы пригласили и спортсменов КНР", - процитировала пресс-служба министра по физической культуре и спорта Амурской области Дмитрия Кутеку.