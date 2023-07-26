Умер журналист Виктор Жиляков

Более 40 лет он проработал в ТАСС

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Журналист Виктор Жиляков, проработавший в ТАСС свыше 40 лет, умер в Краснодарском крае 25 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза журналистов Кубани.

"Ушел из жизни легендaрный журналист Виктор Егорoвич Жиляков. Более 40 лет он рабoтал в ТАСС, руководил корпунктами в Тыве, Тюменскoй области, ХМАО и ЯНАО. С кoнца 80-ых до 2015 гoда возглавлял корпункт в Сoчи и по Краснодарскому краю. Был назнaчен вице-губернатором Кубани. Сoздал журнал "ТЭК Кубани", котoрый возглавлял 20 лет. Член Союза журналистов России, сoстоял в секретариате и правлении регионального сoюза. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктoра Егоровича", - говорится в сообщении.

Виктор Жиляков родился в 1941 году. С 1986 года по 2015 год руководил корпунктом агентства ТАСС на Кубани. Жиляков отмечен несколькими правительственными наградами - орденом Почета, орденом Трудового Красного Знамени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, является заслуженным работником культуры России, заслуженным журналистом Кубани, обладателем Почетного знака СЖ Кубани "Признание". Единственный журналист региона, удостоенный звания "Легенда российской журналистики".