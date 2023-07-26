В США начали расследование дискриминационной политики Гарварда при приеме абитуриентов

Согласно жалобе правозащитных организаций, "около 70% студентов, принятых в университет на основе преференций, белые"

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Министерство образования США начало расследование в отношении руководства Гарварда из-за якобы дискриминационной политики по расовому признаку при зачислении абитуриентов, являющихся родственниками выпускников или спонсоров вуза. Об этом сообщается в соответствующем заявлении ведомства.

"Министерство образования начинает расследование по вопросу, проводит ли университет дискриминационную политику на расовой основе, отдавая предпочтение родственникам своих выпускников и спонсоров при приеме на учебу", - указано в документе. В тексте жалобы, поданной правозащитными организациями, отмечается, что "примерно 70% студентов, принятых в университет на основе преференций, белые". Правозащитники утверждают, что шансы на зачисление у родственников спонсоров университета в семь раз, а у родственников выпускников - в шесть раз выше, чем у других абитуриентов.

Представитель Гарварда Николь Рура заявила агентству Reuters, что учебное заведение пересмотрит политику приема абитуриентов, чтобы обеспечить разнообразие студенческого состава. "Гарвард удвоит усилия, чтобы поощрять подачу заявок на обучение от студентов разного происхождения", - сказала она.

Ранее три американские организации, защищающие права меньшинств, подали иск против руководства Гарвардского университета из-за якобы приоритетного зачисления абитуриентов, которые являются родственниками выпускников или спонсоров вуза. В иске утверждается, что студенты, получающие преференции при поступлении, "в подавляющем большинстве случаев белые" и составляют до 15% всех принятых студентов.

Гарвардский университет был основан в 1636 году. Он располагается в штате Массачусетс и входит в ассоциацию восьми элитных американских вузов "Лиги плюща".