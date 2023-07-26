Мишустин считает важной доступность отдыха на Алтае

Премьер имел в виду, в частности, курорт "Манжерок"

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным, чтобы цены на отдых на Алтае, в частности, на курорте "Манжерок", были доступными для людей.

"Один из моментов, над которым Герман Оскарович [Греф, глава Сбербанка] думает, - это ценовая доступность. Я знаю, потому что были идеи сделать здесь пятизведочный курорт, очень дорогой, не для всех - для "элиты". Это было бы совершенно неправильно", - заметил председатель правительства.

Мишустин обратил внимание, что в итоге проект "аккуратно спланировали так, чтобы люди со всей страны могли путешествовать", в том числе предусмотрев "трех-, четырехзвездочные отели, маленькие отели вокруг, площадки для развития".

Сбербанк занимается управлением и развитием всесезонного курорта "Манжерок" (Республика Алтай).