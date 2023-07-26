МИД РФ сообщил, что разрушенные Украиной военные памятники будут восстановлены

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия, в отличие от киевского режима, чтит "героев Великой Отечественной войны, которые самоотверженно боролись с фашистами, украинскими предателями и коллаборационистами"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Монументы и памятники Великой Отечественной войны, разрушенные на Украине, будут восстановлены после достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что Россия, в отличие от киевского режима, чтит "героев Великой Отечественной войны, которые самоотверженно боролись с фашистами, украинскими предателями и коллаборационистами".

"После того, как цели специальной военной операции будут достигнуты, все разрушенные монументы и памятники на Украине будут восстановлены", - сказала она.

Захарова указала, что в России имеются специалисты по послевоенной реставрации. "Пример их самоотверженного труда и профессионализма - ну, например, восстановление Пальмиры в Сирии", - подчеркнула дипломат.