Жители пригорода Санта-Барбары выразили недовольство возможным переездом принца Гарри

Местный риелтор отметил, что жители пригорода "не хотят перемен и шумихи", сообщила газета New York Post

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Вероятный переезд принца Гарри и его супруги Меган Маркл в один из пригородов Санта-Барбары в штате Калифорния вызывает беспокойство и сопротивление местных жителей. Об этом сообщила газета New York Post.

"Ходят слухи, что люди недовольны. Они хотят, чтобы пара осталась в Монтесито и не привлекала внимания к Хоуп-Рэнч (пригород в округе Санта-Барбара - прим. ТАСС)", - заявил изданию местный риелтор, отметив, что жители пригорода "не хотят перемен и шумихи". Другой собеседник газеты рассказал, что жители Хоуп-Рэнч обеспокоены, что переезд герцога и герцогини Сассекских в пригород сделает из него "второй Монтесито", где охрана неоднократно перекрывала улицы и пешеходные зоны. Местные жители считают, что "переезд настолько высокопоставленных персон полностью изменит пригород", и, вероятно, "будут яростно сопротивляться".

В октябре 2022 года местное издание Santa Barbara News-Press сообщила о желании принца Гарри и Меган Маркл приобрести дом в Хоуп-Рэнч.

В январе 2020 года принц и его супруга приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.