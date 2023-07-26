В центральной части России ожидаются тропические ливни до конца текущей недели

В эпицентре аномальных осадков окажутся Смоленская, Тверская, Новгородская, Ярославская, Калужская и Московская области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Интенсивные дожди начнутся в центральной части РФ в течение текущего дня и продлятся до конца недели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня зона интенсивных дождей переместится в Центральную Россию и на северо-запад нашей страны. В эпицентре аномальных осадков окажутся Смоленская, Тверская, Новгородская, Ярославская, Калужская и Московская области, где кое-где прольется до 31-36 мм или 30-40% от всего июльского объема небесной влаги. До конца недели Центральную Россию зальют тропические ливни", - говорится в опубликованном сообщении.

Синоптик отметил, что после ослабления осадков в четверг, в пятницу и в выходные начнутся проливные дожди. Так, до конца недели в регионе выпадет до 60-88 мм осадков, что является дополнительной месячной нормой.

Он также добавил, что в столице на настоящий момент выпало 84 мм осадков за месяц - это 112% от месячной нормы, и до конца месяца в Москве прогнозируется еще около 70 мм.

Тишковец уточнил, что, по предварительным прогнозам, последний месяц лета будет на 1-2 градуса выше нормы, однако по количеству осадков может оказаться более влажным, чем обычно.