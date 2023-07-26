МИД Греции приветствовал решение Турции разрешить литургию в монастыре в Трабзоне

Греческие СМИ ранее сообщали об отказе Анкары дать разрешение на литургию

АФИНЫ, 26 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Греции приветствовало решение властей Турции разрешить литургию в монастыре Панагия Сумела в Трабзоне (Трапезунд) - одном из древнейших в мире православных монастырей. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Греции Йоргоса Коцираса.

"Предоставление разрешения на совершение патриаршей божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы в историческом монастыре Панагия Сумела, которым было пересмотрено первоначальное решение турецких властей, является позитивным событием, которое мы приветствуем", - сказал Коцирас.

Канцелярия Константинопольского патриархата во вторник сообщила, что власти Турции изменили решение и разрешили провести патриаршую божественную литургию 15 августа в праздник Успения Богородицы в особо почитаемом у понтийских греков монастыре Панагия Сумела. Ранее греческие СМИ сообщали об отказе властей Турции дать разрешение на литургию, греческие дипломатические источники тогда выразили Афинскому Македонскому агентству новостей разочарование по этому поводу.

Панагия Сумела (с греческого - "Всесвятая с горы Мела") - недействующий православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века на меловой скале Трабзона (территория современной Турции). С конца IV века в монастыре хранилась чудотворная икона Богородицы Панагия Сумела, написанная, по преданию, апостолом Лукой. В 1923 году в ходе греко-турецкого обмена населением икона была вывезена понтийскими греками.

На протяжении нескольких веков монастырь Панагия Сумела был святыней не только для понтийских греков, но и христианства всего мира, однако турецкие власти не хотели допускать туда православных паломников. Впервые это стало возможным только в 2007 году. В 2010 году Министерство культуры и туризма Турции по просьбе патриарха Константинопольского дало согласие на проведение в монастыре Панагия Сумела первого с 1922 года богослужения. В сентябре 2015 года монастырь закрыли для посетителей из-за начала восстановительных работ, которые к 2020 году были завершены.